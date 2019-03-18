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У МОЗ придумали план, як змусити більшу кількість українців підписати декларації з лікарем. Тим часом експерти попередили, що спішити виконувати вказівки Супрун не варто.
Новину передає «Преса України».
У МОЗ заявили, що з 1 квітня заплановано припинення фінансування пацієнтів, які не підписали декларації з лікарем в рамках медреформи. Це означає, що за пацієнта з так званого «червоного» списку держава платитиме лікарю 120 грн, а не 370 грн.
За словами експертів, це означатиме, що лікарю вигідніше буде витрачати час на пацієнта з «зеленого» списку, тобто того, який підписав декларацію з лікарем. Так останній зможе придумати безліч способів відмовити «червоному» пацієнту, зокрема, заявивши, що весь його час розписаний і тому подібне.
За попередніми даними, якщо Кабмін дасть добро на зміну фінансування, буде заощаджено 360 млн грн, які підуть на лікування «зелених» пацієнтів.
Нагадаємо, раніше українські експерти зазначали, що медреформа, яку проводить американка Уляна Супрун, має підводні камені. Так, наразі українцям пропонують підписати декларацію з лікарем, а згодом ці ж пацієнти будуть зобов’язані самотужки платити за обов’язкове медстрахування.
«Якщо ви не підписуєте декларацію з лікарем, у вас, можливо, є шанс не потрапити на гачок і не платити за таке страхування», - зазначали експерти на умовах анонімності.
13:29: Українці з «червоного» списку МОЗ можуть залишитись без якісної меддопомоги
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