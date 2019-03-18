Українці реєструватимуть земельні ділянки онлайн

Аня Мартинюк 18 березня 2019, 13:03

Українці, які бажають зареєструвати земельну ділянку, зможуть зробити це прямо у себе вдома. Стало відомо, коли запрацює онлайн-реєстрація.

Новину передає «Преса України».

Завтра, 19 березня, набере чинності постанова Кабміну, відповідно до якої фізичні та юридичні особи зможуть обробляти в електронній формі заяви на реєстрацію земельних ділянок.

Як відомо, в онлайн-режимі заяви підкріплюватимуться електронним цифровим підписом. Реєстрацію здійснюватимуть сертифіковані інженери-землевпорядники.

Крім того, українці за допомогою ЕЦП зможуть отримати на руки карти територій з Державного земельного кадастру. Для зручності їх можна буде роздрукувати.

Варто зазначити, що не всі зможуть зареєструвати земельну ділянку. На відмову варто очікувати тим, хто представив документи, які не відповідають вимогам законодавства. Також ті, хто подав документи не в повному обсязі.

У центрі надання адміністративних послуг всі бажаючі отримають інформацію про те, на якій стадії знаходиться заява про реєстрацію земельної ділянки.