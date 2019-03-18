Путінський прихильник запропонував «повернути» Донбас Росії за кримським сценарієм (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 18 березня 2019, 12:36

Сепаратист Ігор Друзь заявив, що «ЛДНР» це тимчасове явище. За його словами, кінцева мета російських найманців – «возз'єднання з Росією». За його словами, воно має відбутись за тим же сценарієм, який використали для окупації Криму.

Новину передає «Преса України».

Російські контрольовані медіа-канали випустили відео, на якому прихильник Кремля, сепаратист «ДНР», який був радником екс-міністра оборони «республіки» Ігоря Стрєлкова, Ігор Друзь робить пропагандистську заяву. За його словами, бойовики боролися на за «ОРДЛО» і не за «ДНР» та «ЛНР», а за приєднання до Росії.

«Досить розкручувати міф про те, що «не так встали». Донбас, а потім й всі інші історичні російські землі України повинні возз'єднатися з Росією за прикладом Криму, в іншому випадку Захід буде завжди використовувати колишню радянську республіку в якості антиросійського тарана, а загроза безпеці для РФ не буде ліквідована», - заявив сепаратист.

Зокрема, така заява прозвучала під час презентації чергового пропагандистського чтива «Війна в 16». Виступаючи Ігор Друзь особливо наголосив, що російські найманці боролися за те, аби Росія була єдиною і непереможною, від «Камчатки до Карпат».

Підсумовуючи він зазначив, що «ЛДНР» це тимчасова ситуація, яка повинна вирішитися.

«Має здійснитися возз'єднання і ЛДНР з Росією, - так само, як здійснилося з Кримом», - підсумував кремлівський найманець.