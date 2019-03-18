Після вечірки з Періс Хілтон відома зірка показала обличчя з псоріазом

Аня Мартинюк 18 березня 2019, 11:59

Кім Кардашян знову нагадала про свою хворобу. Так, її обличчя знову вкрилось червоними плямами.

Новину передає «Преса України».

Зірка малих екранів Кім Кардашян розповіла своїм прихильникам, що у неї псоріаз. Навіть більше, вона показала своє обличчя крупним планом, на якому видно червоні плями. Як розповіла знаменитість, нещодавно вона відгуляла вечірку разом із Періс Хілтон.

Як відомо, остання 17 лютого святкувала 38-річчя.

«Навіть якщо ваш день народження був багато місяців назад, його можна святкувати ще і ще. Але вона цього заслуговує», - розповіла Кім, натякаючи, що чергова вечірка була проведена з нагоди дня народження світської левиці.

Нагадаємо, про те, що Кім Кардашян страждає від псоріазу стало відомо у 2011 році. В одному з епізодів шоу «Сімейство Кардашян» вона заявила, що дійсно має такий діагноз. З тих пір вона намагається запевнити шанувальників, що з псоріазом шкіра не завжди виглядає погано.