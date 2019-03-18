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У США шторм «Ульмер» поховав під снігом фермерські господарства. В результаті тварин довелось відкопувати. Американці, які стикнулись з цією проблемою, заявили, що усіх тварин врятувати не вдасться.
Новину передає «Преса України».
Фермерські господарства США, а саме ті, які знаходяться від Колорадо до Північної Дакоти, накрив потужний шторм «Ульмер». Сніг засипав господарства на стільки сильно, що фермерам довелось докласти зусиль аби звільнити худобу з заметів.
Наразі у Мережі з'являються численні фото та відео події, які збирають мільйони переглядів. Одна з постраждалих, Дейл Джессі Вокуєв, заявила, що з її ферми, що у Кайл, Південна Дакота, вдалось звільнити 6 корів та биків. На місію було витрачено близько 5 годин. Однак багато тварин знайти не вдалось.
Як повідомлялось раніше, у США через аномальні морозів замерз Ніагарський водопад. Так, біля водоспаду температура повітря опустилась до -25 градусів. Варто зазначити, що це не вперше водоспад замерзає. Раніше він перетворювався на зледенілу скульптуру при температурі повітря -12 градусів.
09:13: У США фермерам довелось відкопувати худобу з-під снігу (ВІДЕО)
08:43: У Мережі показали ешелон військової техніки на українсько-російському кордоні (ВІДЕО)
07:31: У Харкові 18-річна дівчина вистрибнула з даху 16-поверхівки
13:12: Підлаштовуюсь: Сепаратист «Індус» розповів, як «захищає» Донбас (ВІДЕО)
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