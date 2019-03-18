У США фермерам довелось відкопувати худобу з-під снігу (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 18 березня 2019, 09:13

У США шторм «Ульмер» поховав під снігом фермерські господарства. В результаті тварин довелось відкопувати. Американці, які стикнулись з цією проблемою, заявили, що усіх тварин врятувати не вдасться.

Новину передає «Преса України».

Фермерські господарства США, а саме ті, які знаходяться від Колорадо до Північної Дакоти, накрив потужний шторм «Ульмер». Сніг засипав господарства на стільки сильно, що фермерам довелось докласти зусиль аби звільнити худобу з заметів.

Наразі у Мережі з'являються численні фото та відео події, які збирають мільйони переглядів. Одна з постраждалих, Дейл Джессі Вокуєв, заявила, що з її ферми, що у Кайл, Південна Дакота, вдалось звільнити 6 корів та биків. На місію було витрачено близько 5 годин. Однак багато тварин знайти не вдалось.

Як повідомлялось раніше, у США через аномальні морозів замерз Ніагарський водопад. Так, біля водоспаду температура повітря опустилась до -25 градусів. Варто зазначити, що це не вперше водоспад замерзає. Раніше він перетворювався на зледенілу скульптуру при температурі повітря -12 градусів.