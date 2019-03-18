У Мережі показали ешелон військової техніки на українсько-російському кордоні (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 18 березня 2019, 08:43

У Ростовській області помітили військову техніку РФ, яка, ймовірно, рухалась в сторону Донбасу. Таке припущення зробив офіцер ЗСУ.

Новину передає «Преса України».

У суботу, 16 березня, у Ростовській області був помічений ешелон з російською військовою технікою. Очевидці відзняли його на камери телефонів та оприлюднили у соцмережах. Вони також припустили, що техніка, ймовірно, направляється на Донбас.

Зокрема, відео представив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан.

«Ростовська область 16 березня. Блукаючий військовий ешелон з важким озброєнням. Швидше за все, чергова ротація в військторзі або на шахтах Донбасу», - написав він.

Як повідомлялось раніше, координатор «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук заявив, що напередодні виборів в Україні Кремль реалізовуватиме свій план з метою більшої дестабілізації ситуації в країні.