У Мережі показали ешелон військової техніки на українсько-російському кордоні (ВІДЕО)

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У Ростовській області помітили військову техніку РФ, яка, ймовірно, рухалась в сторону Донбасу. Таке припущення зробив офіцер ЗСУ.
Новину передає «Преса України».
У суботу, 16 березня, у Ростовській області був помічений ешелон з російською військовою технікою. Очевидці відзняли його на камери телефонів та оприлюднили у соцмережах. Вони також припустили, що техніка, ймовірно, направляється на Донбас.
Зокрема, відео представив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан.
«Ростовська область 16 березня. Блукаючий військовий ешелон з важким озброєнням. Швидше за все, чергова ротація в військторзі або на шахтах Донбасу», - написав він.
Як повідомлялось раніше, координатор «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук заявив, що напередодні виборів в Україні Кремль реалізовуватиме свій план з метою більшої дестабілізації ситуації в країні.
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