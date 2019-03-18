Росія поплатилась за анексію Криму 10% ВВП

Аня Мартинюк 18 березня 2019, 08:07

Експерти Bloomberg нагадали, яку ціну довелось заплатити Росії за анексію Криму. Так, окупація півострова спонукала ряд країн ввести антиросійські санкції, які стали однією з головних причин, чому росіяни продовжили бідніти.

Новину передає «Преса України».

16 березня виповнилось 5 років з часів анексії Криму. З цієї нагоди впливове видання Bloomberg вирішило підрахувати ціну, яку Росії довелось заплатити за український півострів. Так, представники агентства підрахували збитки російської економіки.

У Bloomberg наголошується, що найбільшого удару по російській економіці завдали санкції, введені США та ЄС. Як відомо, впродовж останніх 5 років вони лише посилювалися.

«Однак країна і її жителі - які вже постраждали від низьких цін на нафту, основний експортний товар Росії, - також відчули удар через падіння іноземних інвестицій і стагнацію доходів», - підкреслили в Bloomberg.

Так, за 5 років економіка РФ втратила близько 10%, що у грошовому виражені становить близько $150 млрд.

«4% з них пов'язані з низькими цінами на нафту, а ось решта 6% - з наслідками анексії Криму», - уточнили фахівці.

У Bloomberg додали, що зростання доходів росіян за цей час практично завмерло і ледве перевищило позначку в 30 тисяч рублів на місяць.