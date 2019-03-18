У Харкові 18-річна дівчина вистрибнула з даху 16-поверхівки

Аня Мартинюк 18 березня 2019, 07:31

Трагедія у Харкові. Тут молода дівчина вчинила самогубство. Вона стрибнула з багатоповерхівки. Коли медики прибули на місце трагедії дівчина була при свідомості і встигла промовити останні слова.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 березня, стало відомо, що у Харкові біля будинку по вулиці Гвардійців Широнінців знайшли тіло дівчини. Поліція встановила, що загибла стрибнула з даху житлового будинку на 16 поверхів. У прес-службі управління Національної поліції в Харківській області зазначили, що повідомлення про інцидент поступило в Московський відділ поліції у суботу, 16 березня, о 13:02.

«На момент приїзду медиків постраждала перебувала в свідомості і повідомила, що хотіла покінчити життя самогубство», - уточнили в поліції.

Як зазначається, дівчина спочатку хотіла перерізати собі вени на руках і шиї. Для цього вона використала лезо. Потім вона стрибнула вниз. Її смерть наступила у лікарні. Загибла залишила передсмертну записку. Її знайшли у зошиті. Відомо, що дівчина лікувалася від наркотичної залежност. Раніше вона вже озвучувала наміри вкоротити собі віку.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України («самогубство»).