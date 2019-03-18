У Рівному молода мама зарізала місячну доньку

У Харкові 18-річна дівчина вистрибнула з даху 16-поверхівки 07:31
Підлаштовуюсь: Сепаратист «Індус» розповів, як «захищає» Донбас (ВІДЕО) 13:12
Новозеландський вбивця згадав у «маніфесті» про Україну 12:10
Новий світовий рекорд: Число Пі прорахували до 31,4 трильйонної цифри 11:39
Порошенко подякував партнерам за санкційний удар по РФ 11:13
Екс-регіонал закликав покарати священника ПЦУ за держзраду (ВІДЕО) 09:39
Гройсман виключив багатомільйонне преміювання керівників «Нафтогазу» 08:31
Дякуємо за бідність: Порошенка принизили у Хусті (ВІДЕО) 08:06
Уряд України змінить розрахунок пенсій для 70-річних громадян 13:00
Неадекватний киянин побив дружину та викинув з вікна багатоповерхівки собаку 12:34
Теракт у Новій Зеландії назвали найжахливішим за останні 4 роки (ВІДЕО) 11:57
Ляшко запропонував ухвалити мораторій на підвищення ціни на газ (ВІДЕО) 08:34
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Трагедія у Рівному. Тут молода жінка жорстоко вбила свою дитину.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 17 березня, у місті Рівному стався страшний злочин. 21-річна жінка вбила свою доньку, якій був всього один місяць. За даними прес-служби обласного управління Національної поліції, повідомлення про вбивство надійшло близько 17:00 від лікарів швидкої допомоги.
«Поліцейські з'ясували, що смерть наступила в результаті ножового поранення шиї, яке мати нанесла дитині, вік якої один місяць», - уточнили правоохоронці.
За попередніми даними, горе-матір знаходиться на психіатричному обліку.
«Вона приїхала в Рівне із Запоріжжя здобувати вищу освіту. Закінчивши вуз, жила в квартирі 26-річного цивільного чоловіка і його матері», - додали у прес-службі.
Варто зазначити, що такі випадки вбивств дітей стали частими в Україні.
07:31: У Харкові 18-річна дівчина вистрибнула з даху 16-поверхівки
13:12: Підлаштовуюсь: Сепаратист «Індус» розповів, як «захищає» Донбас (ВІДЕО)
12:10: Новозеландський вбивця згадав у «маніфесті» про Україну
11:39: Новий світовий рекорд: Число Пі прорахували до 31,4 трильйонної цифри
11:13: Порошенко подякував партнерам за санкційний удар по РФ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.