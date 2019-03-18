У Рівному молода мама зарізала місячну доньку

Аня Мартинюк 18 березня 2019, 07:03

Трагедія у Рівному. Тут молода жінка жорстоко вбила свою дитину.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 березня, у місті Рівному стався страшний злочин. 21-річна жінка вбила свою доньку, якій був всього один місяць. За даними прес-служби обласного управління Національної поліції, повідомлення про вбивство надійшло близько 17:00 від лікарів швидкої допомоги.

«Поліцейські з'ясували, що смерть наступила в результаті ножового поранення шиї, яке мати нанесла дитині, вік якої один місяць», - уточнили правоохоронці.

За попередніми даними, горе-матір знаходиться на психіатричному обліку.

«Вона приїхала в Рівне із Запоріжжя здобувати вищу освіту. Закінчивши вуз, жила в квартирі 26-річного цивільного чоловіка і його матері», - додали у прес-службі.

Варто зазначити, що такі випадки вбивств дітей стали частими в Україні.