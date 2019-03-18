Москвичі вийшли на пікети проти анексії Криму

Аня Мартинюк 18 березня 2019, 06:35

Жителі Москви вирішили нагадати, що анексія Криму була незаконною. Так, у російській столиці пройшли пікети, на які на цей раз правоохоронці не реагували агресивно. Тим не менше агресію проявили неадекватні путніські прихильники.

Новину передає «Преса України».

У минулі вихідні у центрі Москви пройшли поодинокі пікети. Небайдужі росіяни нагадали про незаконну анексію Криму. Так, люди тримали у руках плакати з написами «Крим. Підсумки», на яких були списки політв’язнів Кремля, а також «Список Олега Сенцова», «Крим вам замість пенсій».

Подію прокоментував активіст РФ Костянтин Котов, який стояв з плакатом «Крим - це Україна» біля пам’ятника маршалу Жукову на Манежній площі. За його словами, до нього неодноразово підходили правоохоронці. Однак на цей раз обійшлось без затримань.

Громадський активіст також зазначив, що силовики лише перевірили його документи, а співробітники Центру з протидії екстремізму вели зйомку.

Котов додав, що до нього переходили перехожі, які є прихильниками Путіна.

«Одна жінка, яка сказала, що сама з Криму, все намагалася вирвати у мене плакат і обурювалася, як це нам дозволяють тут стояти. Обіцяла відправити фото в ФСБ», - розповів він.

Нагадаємо, незаконна анексія українського Криму, зокрема, так званий «референдум» пройшли 16 березня 2014 року.