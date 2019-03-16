Підлаштовуюсь: Сепаратист «Індус» розповів, як «захищає» Донбас (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 березня 2019, 13:12

Військові кориспонденти ворожої сторони на Донбасі показали бойовика з позивним «Індус». Останній розповів, як в просвіщався в Індії та з працівника готельно-ресторанного безнесі перетворився на справжнього вбивцю.

Новину передає «Преса України».

Російські пропагандистські канали опублікували нове інтерв’ю з бойовиком, який захищає інтереси Кремля на Донбасі. Так, військовий кориспондент Катерина Катіна, яка працює на росЗМІ, поспілкувалась з бойовиком з позивним «Індус».

Останній розпові, що приїхав захищати Донбас з міста Шахтарськ, потім переїхав до Москви, де займався готельно-ресторанним бізнесом. Звідси він попрямував в Індію, де займався цим же. «Індус» також додав, що в Індії він «їздив по храмах і просвіщався».

Безпосередньо в Індії він слідкував за подіями в Україні через мережу Інтернет.

«Все, що відбувалось у мене вдома (на Донбасі – ред.) не могло мене не зачепити. В один момент я зібрався, взяв квиток й прилетів сюди. Попасти у Слов’янськ мені не вдалось. Брав участь у боях у рідному Шахтарську», - розповів бойовик.

Коментуючи події на Донбасі він зазначив, що для нього найголовніше - грамотно підлаштуватися під обставини.

«Зараз головне для мене - відвоювати свою землю», - додав сепаратист.



