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Військові кориспонденти ворожої сторони на Донбасі показали бойовика з позивним «Індус». Останній розповів, як в просвіщався в Індії та з працівника готельно-ресторанного безнесі перетворився на справжнього вбивцю.
Новину передає «Преса України».
Російські пропагандистські канали опублікували нове інтерв’ю з бойовиком, який захищає інтереси Кремля на Донбасі. Так, військовий кориспондент Катерина Катіна, яка працює на росЗМІ, поспілкувалась з бойовиком з позивним «Індус».
Останній розпові, що приїхав захищати Донбас з міста Шахтарськ, потім переїхав до Москви, де займався готельно-ресторанним бізнесом. Звідси він попрямував в Індію, де займався цим же. «Індус» також додав, що в Індії він «їздив по храмах і просвіщався».
Безпосередньо в Індії він слідкував за подіями в Україні через мережу Інтернет.
«Все, що відбувалось у мене вдома (на Донбасі – ред.) не могло мене не зачепити. В один момент я зібрався, взяв квиток й прилетів сюди. Попасти у Слов’янськ мені не вдалось. Брав участь у боях у рідному Шахтарську», - розповів бойовик.
Коментуючи події на Донбасі він зазначив, що для нього найголовніше - грамотно підлаштуватися під обставини.
«Зараз головне для мене - відвоювати свою землю», - додав сепаратист.
13:12: Підлаштовуюсь: Сепаратист «Індус» розповів, як «захищає» Донбас (ВІДЕО)
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