Азовське море може зникнути через Кримський міст

Аня Мартинюк 16 березня 2019, 12:39

Українські екологи нагадали, що незаконно збудований Кримський міст уже наробив багато шкоди екосистемі. Крім того, він може стерти з обличчя Землі Азовське море.

Новину передає «Преса України».

Експерти знову забили тривогу через збудований Росією Кримський міст. За їх словами, будівництво мосту, який з’єднав анексований півострів та РФ, призвело до замулювання Керчинської протоки. Наслідки такого ходу подій можуть бути плачевними. Так, Керченська протока може перетворитись на болото.

«І до цього все йде за рахунок того, що на фарватері зменшуються глибини за рахунок наносів. Офіційно вже на півтора метра зменшилася глибина», - заявили експерти.

Раніше про те, що будівництво мосту вкрай негативно вплине на акваторію Чорного та Азовського морів зявляв український еколог Олексій Василюк.

«Можуть почати розмиватися коси в Азовському морі, може почати замулюватися вся протока і Азовське море може стати взагалі озером. Дуже велика загроза для живих істот, які проживають в Азовському морі: це риби, які нерестяться там. Наприклад, пеленгас, який нереститься на Молочному лимані, і він не зможе туди заходити, нормально мігрувати між Азовським і Чорним морями», - розповідав він.

Інші ж експерти вважають, що Азовське море чекає доля Аральського моря. Від останнього, як відомо, нічого не залишилося. Тому єдиним виходом у цій ситуації екологи бачать демонтаж мосту.