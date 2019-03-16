Підлаштовуюсь: Сепаратист «Індус» розповів, як «захищає» Донбас (ВІДЕО) 13:12
Новозеландський вбивця згадав у «маніфесті» про Україну 12:10
Новий світовий рекорд: Число Пі прорахували до 31,4 трильйонної цифри 11:39
Порошенко подякував партнерам за санкційний удар по РФ 11:13
Екс-регіонал закликав покарати священника ПЦУ за держзраду (ВІДЕО) 09:39
Гройсман виключив багатомільйонне преміювання керівників «Нафтогазу» 08:31
Дякуємо за бідність: Порошенка принизили у Хусті (ВІДЕО) 08:06
Уряд України змінить розрахунок пенсій для 70-річних громадян 13:00
Неадекватний киянин побив дружину та викинув з вікна багатоповерхівки собаку 12:34
Теракт у Новій Зеландії назвали найжахливішим за останні 4 роки (ВІДЕО) 11:57
Ляшко запропонував ухвалити мораторій на підвищення ціни на газ (ВІДЕО) 08:34
Лечение зубов вышло на новый уровень с помощью 3d снимка зубов 07:37
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Стало відомо, що терорист, який розстріляв людей у двох мечетях Нової Зеландії, згадав у своєму «маніфесті» на 74 сторінки 5 країн. В тому числі й Україну. В результаті українські віряни занепокоїлись, що теракт може повторитись й в Україні.
Новину передає «Преса України».
Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саїд Ісмагілов заявив, що після теракту у Новій Зеландії, де 28-річний чоловік розстріляв 49 людей у мечеті, українські віряни сильно занепокоїлися.
У соцмережі він зазначив, що у своєму «маніфесті» терорист згадав про Україну.
«Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні», - йшлось у повідомленні вбивці.
За словами Ісмагілова, у зв’язку з таким ходом подій стурбовані віряни не прийшли на молитву, побоючись теракту. Він також наголосив, що люди продовжують цікавитись, чи передбачені в мечеті якісь заходи безпеки.
Однак муфтій заявив, що такі заходи ще не продумали.
«Сподіваюся, що в Україні ніколи такого не станеться, проте дивно: чому терористи згадали з 195 країн світу всього п'ять країн і нашу Україну в тому числі?», - підсумував Ісмагілов.
13:12: Підлаштовуюсь: Сепаратист «Індус» розповів, як «захищає» Донбас (ВІДЕО)
12:10: Новозеландський вбивця згадав у «маніфесті» про Україну
11:39: Новий світовий рекорд: Число Пі прорахували до 31,4 трильйонної цифри
11:13: Порошенко подякував партнерам за санкційний удар по РФ
09:39: Екс-регіонал закликав покарати священника ПЦУ за держзраду (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.