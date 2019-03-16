Новозеландський вбивця згадав у «маніфесті» про Україну

Аня Мартинюк 16 березня 2019, 12:10

Стало відомо, що терорист, який розстріляв людей у двох мечетях Нової Зеландії, згадав у своєму «маніфесті» на 74 сторінки 5 країн. В тому числі й Україну. В результаті українські віряни занепокоїлись, що теракт може повторитись й в Україні.

Новину передає «Преса України».

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саїд Ісмагілов заявив, що після теракту у Новій Зеландії, де 28-річний чоловік розстріляв 49 людей у мечеті, українські віряни сильно занепокоїлися.

У соцмережі він зазначив, що у своєму «маніфесті» терорист згадав про Україну.

«Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні», - йшлось у повідомленні вбивці.

За словами Ісмагілова, у зв’язку з таким ходом подій стурбовані віряни не прийшли на молитву, побоючись теракту. Він також наголосив, що люди продовжують цікавитись, чи передбачені в мечеті якісь заходи безпеки.

Однак муфтій заявив, що такі заходи ще не продумали.

«Сподіваюся, що в Україні ніколи такого не станеться, проте дивно: чому терористи згадали з 195 країн світу всього п'ять країн і нашу Україну в тому числі?», - підсумував Ісмагілов.