Новий світовий рекорд: Число Пі прорахували до 31,4 трильйонної цифри

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Японський інженер разом з командою Google побили рекорд 2016 року. Вони прорахували число Пі на 9 трильйонів цифр більше, ніж це робили раніше.
Новину передає «Преса України».
Команда Google на чолі з японським інженером Еммою Харука Івао встановила рекорд Гіннеса. Так, вони розрахували число Пі до 31,4 трильйонної цифри. Це на 9 трильйонів більше від попереднього рекорду, який був встановлений у 2016 році.
За словами Емми Харука Івао, вона захопилась числом Пі, перші три цифри якого 3,14, ще у 12 років.
«Коли я була дитиною, я завантажила програму для розрахунку Пі на моєму комп'ютері», - розповіла вона у блозі Google.
Вона також розповіла, що будучи у коледжі цінні поради їй дав професор Дайсуке Такахасі, який також у свій час встановив рекорд з обчислення найбільшої величини Пі на комп’ютері.
«Коли я сказала йому, що я збираюся розпочати цей проект, він поділився зі мною своїми порадами і деякими технічними стратегіями», - зазначила вона.
Наразі відомо, що для встановлення нового рекорду знадобилось 25 віртуальних машин Google Cloud, 170 терабайт даних і 121 день.
«Я дуже рада бути однією з небагатьох жінок у галузі комп'ютерних наук, які встановлюють рекорди», - додала вона.
Тим часом у Google розповіли, що Харука Івао підрахувала 31,415,926,535,897 цифр і Google Cloud вперше використали для розрахунку величини Пі.
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