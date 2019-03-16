Новий світовий рекорд: Число Пі прорахували до 31,4 трильйонної цифри

Аня Мартинюк 16 березня 2019, 11:39

Японський інженер разом з командою Google побили рекорд 2016 року. Вони прорахували число Пі на 9 трильйонів цифр більше, ніж це робили раніше.

Новину передає «Преса України».

Команда Google на чолі з японським інженером Еммою Харука Івао встановила рекорд Гіннеса. Так, вони розрахували число Пі до 31,4 трильйонної цифри. Це на 9 трильйонів більше від попереднього рекорду, який був встановлений у 2016 році.

За словами Емми Харука Івао, вона захопилась числом Пі, перші три цифри якого 3,14, ще у 12 років.

«Коли я була дитиною, я завантажила програму для розрахунку Пі на моєму комп'ютері», - розповіла вона у блозі Google.

Вона також розповіла, що будучи у коледжі цінні поради їй дав професор Дайсуке Такахасі, який також у свій час встановив рекорд з обчислення найбільшої величини Пі на комп’ютері.

«Коли я сказала йому, що я збираюся розпочати цей проект, він поділився зі мною своїми порадами і деякими технічними стратегіями», - зазначила вона.

Наразі відомо, що для встановлення нового рекорду знадобилось 25 віртуальних машин Google Cloud, 170 терабайт даних і 121 день.

«Я дуже рада бути однією з небагатьох жінок у галузі комп'ютерних наук, які встановлюють рекорди», - додала вона.

Тим часом у Google розповіли, що Харука Івао підрахувала 31,415,926,535,897 цифр і Google Cloud вперше використали для розрахунку величини Пі.