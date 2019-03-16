Порошенко подякував партнерам за санкційний удар по РФ

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Петро Порошенко заявив, що країна-агресорка РФ відчула на собі триєдиний трансатлантичний удар. Так, він подякував за цей удар Вашингтон, Оттаву та Брюссель.
Новину передає «Преса України».
Український президент Петро Порошенко заявив, що по Росії завдали потужний удар. За його словами, зробили це трансатлантичні країни, які дали добро на введення антиросійських санкцій. Відповідне повідомлення гарант залишив на своїй сторінці у соцмережі.
«Потужний і триєдиний трансатлантичний удар по російським планам окупувати Азовське море і Керченську протоку. Вашингтон та Оттава синхронно з Брюсселем оголосили про запровадження Азовського пакету санкцій», - написав Порошенко.
Так, він подякував партнерам за підтримку, зазначивши, що ціна за збройну агресію лише зростатиме.
Нагадаємо, раніше США дали добро на введення обмежувальних заходів проти ряду російських компаній та 6 людей. Оттава ввела санкції проти 114 росіян і 15 компаній. Перед чим нові антиросійські санкції за події у Керченській протоці ввів ЄС.
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