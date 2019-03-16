Facebook втратив двох цінних кадрів

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Після великого збою у роботі Facebook на Марка Цукерберга не захотіли працювати топ-менеджери Кріс Кокс і Кріс Деніелс. Одному з них директор соцмережі уже найшов заміну.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що соцгігант Facebook втратив двох топ-менеджерів. Мова йде про директора з розвитку продукту Facebook Кріса Кокса і главу WhatsApp Кріса Деніелса. За даними іноземних ЗМІ, такі кадрові зміни пов’язані з тим, що головний виконавчий директор соцмережі Марк Цукерберг оголосив про зосередженні над роботою приватних повідомлень.
Деякі джерела зазначають, Кокс та Деніелс пішли з Facebook на тлі останнього масштабного збою у роботі соцмережі. До слова, Кокс пропрацював у Facebook більше 13 років. Він працював над деякими ключовими продуктами Facebook, у тому числі інформаційною стрічкою соціальної мережі, і керував групами продуктів і дизайном.
Марк Цукерберг заявив, що на місце Кокса поки нікого не шукатимуть. Тим часом Деніелса на посту глави WhatsApp замінить Вільям Каскарт.
«Це важлива зміна, оскільки ми починаємо наступну главу нашої роботи, будуючи соціальну основу, спрямовану на конфіденційність, на майбутнє», - прокоментував Цукерберг.
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