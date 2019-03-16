Іггі Азалія представила кліп з драг-квин (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 березня 2019, 10:11

Хіп-хоп виконавиця Іггі Азалія після тривалого перериву представила нову пісню та кліп до неї. Останній вийшов дуже провокативним.

Новину передає «Преса України».

Американська співачка Іггі Азалія представила нову відеороботу. 28-річна хіп-хоп виконавиця зняла відео до пісні «Sally Walker». За сюжетом кліпу, чоловік, передягнений у жінку збиває на авто молоду дівчину.

Так, за кермом знаходиться драг-квін Шей Куле, яка заявляє, що «принаймні, червоний колір йде жертві». Мова йде про калюжу крові, яка виникає біля збитої дівчини.

Потім дівчину хоронять та між цим процесом танцівниці та Іггі Азалія демонструють запальні танці. В тому числі, знаменитість виконала тверк на капоті автомобіля.

Варто зазначити, що у кліпі можна помітити чимало чоловіків, переодягнених у жінок. Таких тепер називають "драг-квін".