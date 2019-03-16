Іггі Азалія представила кліп з драг-квин (ВІДЕО)

Екс-регіонал закликав покарати священника ПЦУ за держзраду (ВІДЕО) 09:39
Гройсман виключив багатомільйонне преміювання керівників «Нафтогазу» 08:31
Дякуємо за бідність: Порошенка принизили у Хусті (ВІДЕО) 08:06
Уряд України змінить розрахунок пенсій для 70-річних громадян 13:00
Неадекватний киянин побив дружину та викинув з вікна багатоповерхівки собаку 12:34
Теракт у Новій Зеландії назвали найжахливішим за останні 4 роки (ВІДЕО) 11:57
Ляшко запропонував ухвалити мораторій на підвищення ціни на газ (ВІДЕО) 08:34
Лечение зубов вышло на новый уровень с помощью 3d снимка зубов 07:37
ГПУ нездатноста розслідувати вбивства через недосконале законодавство – Луценко 06:33
Используйте земельный участок с умом – садите только качественные семена 06:22
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Хіп-хоп виконавиця Іггі Азалія після тривалого перериву представила нову пісню та кліп до неї. Останній вийшов дуже провокативним.
Новину передає «Преса України».
Американська співачка Іггі Азалія представила нову відеороботу. 28-річна хіп-хоп виконавиця зняла відео до пісні «Sally Walker». За сюжетом кліпу, чоловік, передягнений у жінку збиває на авто молоду дівчину.
Так, за кермом знаходиться драг-квін Шей Куле, яка заявляє, що «принаймні, червоний колір йде жертві». Мова йде про калюжу крові, яка виникає біля збитої дівчини.
Потім дівчину хоронять та між цим процесом танцівниці та Іггі Азалія демонструють запальні танці. В тому числі, знаменитість виконала тверк на капоті автомобіля.
Варто зазначити, що у кліпі можна помітити чимало чоловіків, переодягнених у жінок. Таких тепер називають "драг-квін".
09:39: Екс-регіонал закликав покарати священника ПЦУ за держзраду (ВІДЕО)
08:31: Гройсман виключив багатомільйонне преміювання керівників «Нафтогазу»
08:06: Дякуємо за бідність: Порошенка принизили у Хусті (ВІДЕО)
13:00: Уряд України змінить розрахунок пенсій для 70-річних громадян
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.