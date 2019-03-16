Екс-регіонал закликав покарати священника ПЦУ за держзраду (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 березня 2019, 09:39

Політик Олексій Журавко заявив, що СБУ подвійні стандарти. За його словами, одних священників з паспортами України та РФ карають, інших – ні. Так, він закликав вжити заходів щодо «зрадника України» священника Павла Куща.

Новину передає «Преса України».

Одіозний екс-радикал Олексій Журавко, який захищає інтереси Кремля, зробив чергову гучну заяву. За його словами, він направив звернення до вищого керівництва України. Так, він вимагає притягнути до відповідальності священика ПЦУ з російським паспортом.

Мова йде про Павла Миколайовича Куща. Журавко запевняє, що останній вчинив держзраду.

«Громадянин Кущ має два паспорти - російський і український, за якими регулярно перетинає кордон Криму і України, при цьому демонструючи для українських прикордонників український паспорт, а російським – російський», - заявив Журавко.

Він також нагадав, що у подібних випадках СБУ реагувала, однак на представників УПЦ МП.

«Чому державні і правоохоронні органи України, їх посадові особи, виявляють явно подвійні стандарти по відношенню до різних громадян, але при абсолютно схожих обставинах, в одному випадку застосовуючи Конституцію і закони України, а в інших - їх ігноруючи, причому не одноразово, а системно?», - зазначив політик.

Так, Журавко закликав вжити заходів щодо Куща відповідно до ст.4 Конституції України, ст.110, ст.111 КК України. Крім того, він закликав покарати посадовців, які досі не відреагували на інцидент.



