МОЗ затвердило новий план продажу антибіотиків

Аня Мартинюк 16 березня 2019, 09:06

У МОЗ заявили, що українці не зможуть придбати антибіотики без рецепту лікаря. У відомстві нагадали, з чим пов’язані зміни.

Новину передає «Преса України».

Міністерство охорони здоров'я дало добро на новий план продажу антибіотиків в аптеках України. Це означає, що ліки тепер можна буде придбати виключно з дозволу лікаря. Зокрема, у другій половині року антибіотики продаватимуть виключно за рецептом. Крім того, буде обмежено застосування антибіотиків у сільському господарстві.

Нагадаємо, раніше у МОЗ анонсували зміни правил продажу антибіотиків у зв’язку з тим, що українці часто самі собі виписують такі препарати без попередньої консультації з лікарем. У відомстві наголосили, що самолікування шкодить здоров’ю. Крім того, організм звикає до антибіотиків, тому з часом вони перестають діяти.

«Опитування ВООЗ показало, що 64% людей помилково вважають, що застуду і грип можна лікувати антибіотиками. Насправді антибіотики не лікують інфекції, викликані вірусами. Їх застосовують тільки при вторинної бактеріальної інфекції», - заявляла раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Як повідомлялось раніше, у МОЗ вирішили ввести в Україні послугу «електронний рецепт».