Гройсман виключив багатомільйонне преміювання керівників «Нафтогазу»

Аня Мартинюк 16 березня 2019, 08:31

Володимир Гройсман заявив, що «Газпром» нічого ще не заплатив «Нафтогазу», а тим часом топ-керівники української компанії поділили між собою премію у понад $45 млн. За його словами, таких премій не повинно бути.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зробив важливу заяву щодо багатомільйонного преміювання керівників українського «Нафтогазу». Виступаючи в ефірі одного з телеканалів він заявив, що російський «Газпром» ще нічого не сплачував після рішення Стокгольмського арбітражу.

Так, Гройсман наголосив, що премій для представників «Нафтогазу», які вони виписали собі за перемогу у суді, не має бути.

«Якщо мова йде про те, щоб премія була виплачена додатково за Стокгольм, то я хочу подивитися на кошти по Стокгольму на рахунках державного казначейства. Таких грошей поки не надходило», - заявив він.

Як повідомлялось раніше, правління «Нафтогазу» вирішило удостоїти себе премії у розмірі $45,6 млн. Гроші поділили між 40 людьми, які начебто їх заслужили. Керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв уже встиг перевести свою долю мамі в Америку.

За словами радикала Олега Ляшка, премії були призначені незаконно і він закликав повернути гроші до держбюджету.