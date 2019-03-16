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Володимир Гройсман заявив, що «Газпром» нічого ще не заплатив «Нафтогазу», а тим часом топ-керівники української компанії поділили між собою премію у понад $45 млн. За його словами, таких премій не повинно бути.
Новину передає «Преса України».
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зробив важливу заяву щодо багатомільйонного преміювання керівників українського «Нафтогазу». Виступаючи в ефірі одного з телеканалів він заявив, що російський «Газпром» ще нічого не сплачував після рішення Стокгольмського арбітражу.
Так, Гройсман наголосив, що премій для представників «Нафтогазу», які вони виписали собі за перемогу у суді, не має бути.
«Якщо мова йде про те, щоб премія була виплачена додатково за Стокгольм, то я хочу подивитися на кошти по Стокгольму на рахунках державного казначейства. Таких грошей поки не надходило», - заявив він.
Як повідомлялось раніше, правління «Нафтогазу» вирішило удостоїти себе премії у розмірі $45,6 млн. Гроші поділили між 40 людьми, які начебто їх заслужили. Керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв уже встиг перевести свою долю мамі в Америку.
За словами радикала Олега Ляшка, премії були призначені незаконно і він закликав повернути гроші до держбюджету.
08:31: Гройсман виключив багатомільйонне преміювання керівників «Нафтогазу»
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