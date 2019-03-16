Дякуємо за бідність: Порошенка принизили у Хусті (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 березня 2019, 08:06

Петро Порошенко опинився в не найкращому становищі під час польоту у Хуст. Серед проплаченої масовки, яка начебто підтримує гаранта один із пенсіонерів подякував українському лідеру за бідність.

Новину передає «Преса України».

Президент України Петро Порошенко відбув поїздку на Закарпаття. Український лідер прилетів у місто Хуст, село Розівка і Ужгород, де його зустріли не зовсім тепло. Зокрема, на побитих дорогах з’явились квіти. Таким чином закарпатці вирішили привернути увагу до вічної проблеми українців.

Крім того, у меморіальному парку Красне поле Порошенку подякували за бідність.

«Петро Олексійович, спасибі вам за бідність!» - прокричав декілька разів один із пенсіонерів.

На що гарант довго не міг дати відповідь, однак розвернувся і грубо сказав: «Не за бідність, а за боротьбу з бідністю!». Після цього президент хутко попрямував від масовки, у яку, очевидно, потрапили непроплачені люди.