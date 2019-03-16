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Петро Порошенко опинився в не найкращому становищі під час польоту у Хуст. Серед проплаченої масовки, яка начебто підтримує гаранта один із пенсіонерів подякував українському лідеру за бідність.
Новину передає «Преса України».
Президент України Петро Порошенко відбув поїздку на Закарпаття. Український лідер прилетів у місто Хуст, село Розівка і Ужгород, де його зустріли не зовсім тепло. Зокрема, на побитих дорогах з’явились квіти. Таким чином закарпатці вирішили привернути увагу до вічної проблеми українців.
Крім того, у меморіальному парку Красне поле Порошенку подякували за бідність.
«Петро Олексійович, спасибі вам за бідність!» - прокричав декілька разів один із пенсіонерів.
На що гарант довго не міг дати відповідь, однак розвернувся і грубо сказав: «Не за бідність, а за боротьбу з бідністю!». Після цього президент хутко попрямував від масовки, у яку, очевидно, потрапили непроплачені люди.
08:31: Гройсман виключив багатомільйонне преміювання керівників «Нафтогазу»
08:06: Дякуємо за бідність: Порошенка принизили у Хусті (ВІДЕО)
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