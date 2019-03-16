Лечение зубов вышло на новый уровень с помощью 3d снимка зубов

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 07:37

CAT-сканирование, или компьютерная томография - сравнительно недавний метод в стоматологии, используемый для получения изображения того, что происходит глубоко в вашей челюсти. Вы, как клиент стоматологии, наверняка поинтересуетесь, чем компьютерная томография отличается от рентгеновского снимка, стоит ли вообще прибегать к ней и вредно ли облучение.

Компьютерная томография в стоматологии: как работает

Метод компьютерной томографии позволяет делать повторяющиеся двумерные изображения, которые склеиваются с помощью компьютера для получения трехмерного 3D изображения. 3d снимок зубов сделать довольно просто. Спецканер делает множество рентгеновских лучей под разными углами одновременно.

То есть компьютерная томография это вид рентгеновского снимка, который делает детальные снимки частей тела. Получив такое изображение врачу легче оценить проблему и спланировать лечение. Поэтому если сравнивать обычный рентгеновский 2D снимок и 3D изображение, первый явно проигрывает, так как не показывает всю картину.

Процедура компьютерной томографии обычно занимает от 10 до 30 минут в зависимости от того, какая часть тела сканируется.

Преимущества 3d снимка зубов

Стоматолог ставит точный диагноз.

Врач может аккуратно проводить стоматологические процедуры вблизи нервных каналов.

Исключается риск слишком глубокого сверления или нет точного угла.

Стоматолог может определить лучшие места для безопасного и эффективного выравнивания зубов.

Стоматолог может определить наилучшее положение для имплантата.

Клиенту не нужно часто наведываться в стоматологию, так как план лечения составляется быстро.

Безопасна ли компьютерная томография?

Компьютерная томография – это не инвазивный метод. Пациенту не нужно время для восстановления после процедуры. Кроме того, она абсолютно безболезненная. Но у некоторых может возникнуть аллергическая реакция на краситель, который используется во время процедуры.

Поскольку компьютерная томография подразумевает использование большего количества рентгеновских лучей, она проводится только при необходимости. Тем не менее количество излученной радиации очень мало и вряд ли может причинить долгосрочный вред. Беременным женщинам делают компьютерную томографию только в случае, если не превышается риск для ребенка.

