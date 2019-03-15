Барабанщик Blink-182 показав своїх дітей-підлітків

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43-річний учасник гурту Blink-182 дебютував разом зі своїми трьома дітьми. Так, всю свою родину він взяв на iHeartRadio Music Awards.
Новину передає «Преса України».
Барабанщик відомого гурту Blink-182 Тревіс Баркер прибув на iHeartRadio Music Awards разом з родиною. Так, він позував на червоній доріжці разом з 15-річним Лендоном і 13-річною Алабамі та 19-річною Хлоєю.
Як відомо, подія відбулась в Лос-Анджелесі. Татуйований музикант обрав для церемонії просту сіру футболку, чорну шапку та чорні джинси.
Нагадаємо, Лендон та Алабамі – діти від колишньої дружини Шенни Моуклер. Хлоя – дочка Моуклер та американського боксера Оскара Де Ла Хойя.
Варто зазначити також, цього літа зірковий барабанщик випустить новий альбом з Blink-182.
«Я думаю, що ми створюємо один з найважливіших альбомів Blink, тому я дуже пишаюся цим», - заявляв раніше Баркер.
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