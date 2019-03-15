Барабанщик Blink-182 показав своїх дітей-підлітків

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 13:54

43-річний учасник гурту Blink-182 дебютував разом зі своїми трьома дітьми. Так, всю свою родину він взяв на iHeartRadio Music Awards.

Новину передає «Преса України».

Барабанщик відомого гурту Blink-182 Тревіс Баркер прибув на iHeartRadio Music Awards разом з родиною. Так, він позував на червоній доріжці разом з 15-річним Лендоном і 13-річною Алабамі та 19-річною Хлоєю.

Як відомо, подія відбулась в Лос-Анджелесі. Татуйований музикант обрав для церемонії просту сіру футболку, чорну шапку та чорні джинси.

Нагадаємо, Лендон та Алабамі – діти від колишньої дружини Шенни Моуклер. Хлоя – дочка Моуклер та американського боксера Оскара Де Ла Хойя.

Варто зазначити також, цього літа зірковий барабанщик випустить новий альбом з Blink-182.

«Я думаю, що ми створюємо один з найважливіших альбомів Blink, тому я дуже пишаюся цим», - заявляв раніше Баркер.