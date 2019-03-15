Синоптик спрогнозувала несприятливу погоду в Україні

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 13:26

Наталія Діденко попередила, що найближчі вихідні в Україні пройдуть з низькими температурами, штормовим вітром та дощами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 березня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україну йде циклон. За її прогнозом, він принесе дощі та штормовий вітер. Вже завтра, 16 березня, у більшості областей країни погода буде несприятлива.

«Дощі - помірні, вітер західного напрямку - сильний, до штормових значень. Дуже й дуже обережно! У південній частині дощі почнуться вже надвечір, а ось Схід негода завтра омине, там буде переважно сухо та без вітряних закидів», - уточнила вона.

За словами Діденко, стовпчики термометрів покажуть вночі 0+4 градуси, а вдень +4+8 градусів. Тепліше буде на Півдні. Тут денна температура повітря прогріється до +7+12 градусів.

«У Києві погода в суботу буде некомфортною - дощі та сильний, до штормового, західний вітер. Найближчої ночі у столиці +1+3 градуси, вдень 16 березня на фоні дощу та сильного вітру буде холодно, +5, +6 градусів», - заявила Діденко.

Підсумовуючи вона зазначила, що 17 березня значно потепліє.