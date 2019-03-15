Уряд України змінить розрахунок пенсій для 70-річних громадян

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 13:00

Павло Розенко попередив, що формула розрахунку пенсій для 70-річних українців зміниться. Віце-прем'єр-міністр запевнив, що зміни відбудуться на користь простих українців.

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко зробив важливу заяву для українських пенсіонерів. За його словами, уряд націлився змінити формулу розрахунку пенсій для 70-річних громадян. Він пояснив, що українці, які вийшли на пенсію до 2010 року, отримуватимуть пенсію, виходячи зі стажу, а не сплати внесків до Пенсійного фонду України.

Розенко зазначив, що стаж буде цінуватися вище, ніж внески до Пенсійного фонду. Це означає, що люди, яким виповнилось сімдесят років і які пішли на пенсію до 60 років за іншими обставинами, пенсійні нарахування перерахують та підвищать. За словами Розенка, пенсійна реформа наразі затверджується в профільних міністерствах.

«Я категоричний противник ідей тих політиків, які говорять, що, мовляв, не треба зараз підвищувати пенсії, а треба чекати 2 місяці поки завершаться вибори. Ідеологія чинної влади полягає у тому, що як тільки у Пенсійному фонді з’являється додатковий ресурс, ми його одразу спрямовуємо на підвищення рівня життя наших громадян. Ми це робили протягом останніх років і точно так само зробили і зараз», - додав він.

Як повідомлялось раніше, у Пенсійному фонді нагадали, що у поточному році не всі 63-річні українці можуть вийти на пенсію. Зокрема, на неї можуть не розраховувати люди, які не мають стажу роботи від 16 до 26 років. Також відомо, що українці, які платять єдиний соціальний внесок у зв’язку з тим, що не мають стаж 15 років, можуть розраховувати на урядову соцдопомогу.