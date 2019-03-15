Неадекватний киянин побив дружину та викинув з вікна багатоповерхівки собаку

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 12:34

У Києві п’яниця-хабарник побив дружину на очах у маленьких дітей. Будучи в агресивному стані він також викинув з 12 поверху собаку. Правоохоронці навели більше деталей про зловмисника.

Новину передає «Преса України».

За даними «Київ оперативний», у столиці неадекватний чоловік у стані алкогольного сп’яніння погрожував сусідці фізичною розправою. Причина цього – вона припаркувалась «на його місці». Після цього киянин пішов додому, де «спустив пар», побивши дружину. Остання намагалась опиратися, однак розлютившись ще більше чоловік схопив пса та викинув його у вікно 12 поверху. Вижити домашньому улюбленцю не вдалось.

За неадекватною поведінкою чоловіка спостерігали його діти 10 та 5 років. В результаті до поліції надійшло повідомлення про дебошира. Правоохоронці, спілкуючись зі зловмисником, також почули погрози у свою сторону. Так, чоловік розповідав, що усіх співробітників поліції звільнять, адже у нього начебто є зв’язки з впливовими депутатами.

Тим часом потерпіла розповіла, що неодноразово ставала жертвою домашнього насильства. Вона також заявила, що зверталась з відповідними повідомленнями до поліції. Однак, все марно. Результатів такі звернення не дали.

«А знаєте хто цей бухий неадекват? Колишній директор асоціації наружної реклами Києва - Максім Чаленко. До речі, з серпня минулого року він знаходиться під слідством за те, що намагався дати хабар начальнику Управління реклами КМДА», - додали у прес-службі «Київ оперативний».