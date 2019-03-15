Теракт у Новій Зеландії назвали найжахливішим за останні 4 роки (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 11:57

З’явилися нові деталі теракту у Новій Зеландії. Вбивця був прихильником Брейвіка та збирався не лише розстрілювати людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 березня, стало відомо про теракт у двох мечетях міста Крайстчерч, що у Новій Зеландії. А саме на Дінс-авеню і Линвуд-авеню. 28-річний австралієць Брентон Таррант прийшов у мечеті та почав розстрілювати людей. За попередніми даними, його жертвами стали 49 вірян. Ще 48 людей отримали поранення.

Також зазначається, що вбивця мав спільників. Наразі четверо підозрюваних – трьох чоловіків та одну жінку затримано. За даними ЗМІ, терорист мав з собою багато зброї. Поліція також виявила та знешкодила вибухові пристрої поруч з мечетями. На спорядженні стрілка була намальована нацистська і неонацистська символіка.

Як відомо, кривавий розстріл Брентон Таррант вирішив показати користувачам Мережі. Так, він вів прямий ефір у Фейсбук. Наразі у Мережі активно поширюється відео трагедії. Вбивця також попередньо написав маніфест на 74 сторінки про подію, яку він сам називає терактом. Крім того, він зазначив, що мав антиісламську мотивацію та був натхненний норвезьким націоналістом Брейвіком, який організував вибух в центрі Осло і напад на молодіжний табір правлячої Норвезької робочої партії.

Влада Нової Зелендії підняла рівень загрози національній безпеці з низького до високого. Теракт також назвали найгіршим за останні 4 роки. Нагадаємо, у листопаді 2015 року у Франції терористи ІДІЛ розстріляли 130 людей у концертному залі Батаклан, кількох барах і ресторанах Парижа, а також на стадіоні Stade de France.