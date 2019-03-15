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Ляшко запропонував ухвалити мораторій на підвищення ціни на газ (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 08:34
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Ляшко запропонував ухвалити мораторій на підвищення ціни на газ (ВІДЕО)

Потенційний український президент Олег Ляшко заявив, що влада довела українців до того, що ті були змушені затягнути ремені. Політик попередив, що нинішня влада готується забрати у простих людей геть усе.

Новину передає «Преса України».

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що для сплати рахунків за житлово-комунальні послуги люди повинні економити на всьому. За його словами, таких українців – 90%.

«Влада, яка за 5 років довела до жебрацтва, роздає подачки перед виборами і називає це боротьбою з бідністю. А після виборів вони заберуть усе, що роздали, і знову підвищать ціну на газ», - наголосив радикал.

Так, кандидат на пост президента запропонував ухвалити мораторій на підвищення ціни на газ. Також політик пропонує інвестувати у збільшення обсягів видобутку українського газу. Не забув Ляшко й про голову-мільйонера «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Депутат ВРУ вкотре заявив, що останній повинен повернути у держбюджет багатомільйонну премію. Однак, як відомо, Коболєв уже встиг її перевести мамі в Америку.

«Досить грабувати людей!» - підсумував Ляшко.


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