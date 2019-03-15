Ляшко запропонував ухвалити мораторій на підвищення ціни на газ (ВІДЕО)

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Потенційний український президент Олег Ляшко заявив, що влада довела українців до того, що ті були змушені затягнути ремені. Політик попередив, що нинішня влада готується забрати у простих людей геть усе.
Новину передає «Преса України».
Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що для сплати рахунків за житлово-комунальні послуги люди повинні економити на всьому. За його словами, таких українців – 90%.
«Влада, яка за 5 років довела до жебрацтва, роздає подачки перед виборами і називає це боротьбою з бідністю. А після виборів вони заберуть усе, що роздали, і знову підвищать ціну на газ», - наголосив радикал.
Так, кандидат на пост президента запропонував ухвалити мораторій на підвищення ціни на газ. Також політик пропонує інвестувати у збільшення обсягів видобутку українського газу. Не забув Ляшко й про голову-мільйонера «Нафтогазу» Андрія Коболєва.
Депутат ВРУ вкотре заявив, що останній повинен повернути у держбюджет багатомільйонну премію. Однак, як відомо, Коболєв уже встиг її перевести мамі в Америку.
«Досить грабувати людей!» - підсумував Ляшко.
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