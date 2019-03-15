Анексований Крим може залишитись без пальм

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 08:00

Екологи забили тривогу через паразитів, які буквально пожирають пальми у Криму. Так, вони попередили, що півострів взагалі може залишитись без цих рослин.

Новину передає «Преса України».

У Криму зафіксували дію шкідника, який «пожирає» тропічні дерева зсередини. За словами екологів, анексований півострів може втратити всі пальми, адже щоб боротися з паразитом, якого називають пальмовий метелик, дерева треба зрубувати. Іншого виходу вони поки не бачать.

«Ми повинні зрубувати дерева, щоб паразит не перекидався на інші дерева. За останні два роки ми нарахували понад 40 хворих пальм», - розповіли експерти.

Наразі відомо, що співробітники Нікітського ботанічного саду розповіли, що пальмовий метелик був завезений на півострів разом з посадковим матеріалом.

«Щоб зрозуміти, як з паразитом боротися, його необхідно ретельно вивчити, оскільки в наших кліматичних умовах він може себе вести по-іншому, ніж в звичному ареалі проживання», - розповіли вони.

За словами екологів, щоб вивчити паразита необхідно щонайменше два роки.