У Донецьку замайорів прапор України

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 07:28

В окупованому Донецьку прапор України наробив багато шуму. Так звані правоохоронці міста розпочали обшуки, однак знімати прапор не поспішили. Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

В окупованому російськими найманцями Донецьку був помічений прапор України. Його повісили біля будинків. За словами очевидців, які також поділились відповідним фото у соцмережі, прапор знаходився у мікрорайоні Мирний. Також стало відомо, що так звані правоохоронці, які підтримують проросійських «чиновників», розпочали обшуки.

У Мережі з’явилось повідомлення, що прапор бояться знімати, адже біля нього помічений пакет. Люди припустили, що у ньому може бути вибухівка.

Як повідомлялось раніше, у «ДНР» на Масляну провели концерт, на якому звучали українські пісні. Прихильники Кремля обурились через це. Так, вони закликали патріотів України виїхати для постійного проживання у Тернопіль.