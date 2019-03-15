У Донецьку замайорів прапор України

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В окупованому Донецьку прапор України наробив багато шуму. Так звані правоохоронці міста розпочали обшуки, однак знімати прапор не поспішили. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
В окупованому російськими найманцями Донецьку був помічений прапор України. Його повісили біля будинків. За словами очевидців, які також поділились відповідним фото у соцмережі, прапор знаходився у мікрорайоні Мирний. Також стало відомо, що так звані правоохоронці, які підтримують проросійських «чиновників», розпочали обшуки.
У Мережі з’явилось повідомлення, що прапор бояться знімати, адже біля нього помічений пакет. Люди припустили, що у ньому може бути вибухівка.
Як повідомлялось раніше, у «ДНР» на Масляну провели концерт, на якому звучали українські пісні. Прихильники Кремля обурились через це. Так, вони закликали патріотів України виїхати для постійного проживання у Тернопіль.
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