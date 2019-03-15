У Дубаї продадуть найдорожчі у світі парфуми

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 07:02

У Дубаї розробили унікальні парфуми. Зокрема, так стверджує бренд Nabeel. Так, через свій «досконалий запах» та дорогоцінне оздоблення парфуми стануть найдорожчими у світі.

Новину передає «Преса України».

Парфумерний бренд Nabeel, що базується у Дубаї, представив свій найдорожчий продукт, який також виявився найдорожчим у всьому світі. Мова йде про парфуми з «досконалим запахом» Shumukh. Коштуватимуть вони 1,3 мільйона доларів.

Високу ціну можна пояснити хоча б тим, що флакон з муранського скла містить 3 літри рідини. Його висота – два метри. Флакон оздоблений декількома тисячами діамантів загальною вагою 38,55 карата. Також на ексклюзивній пляшечці можна побачити перли та топази.

Продаватимуться парфуми разом зі шкіряною коробкою. Для створення унікального парфуму та флакону знадобилось три роки.ю

До слова, наноситься аромат за допомогою технології дистанційного керування. Так, найдорожчі у світі парфуми можна буде побачити та придбати на Fashion Avenue в Dubai Mall.