ГПУ нездатноста розслідувати вбивства через недосконале законодавство – Луценко

Аня Мартинюк 15 березня 2019, 06:33

Юрій Луценко пояснив, чому прокуратура безсила у питанні покарання вбивць активістів. Зокрема, Катерини Гандзюк. За його словами, всьому винне недосконале законодавство.

Новину передає «Преса України».

Генпрокурор України Юрій Луценко виступив в ефірі одного з українських телеканалів. Він пояснив, чому українське правосуддя не може доводити справи до кінця. Зокрема, покарати замовників вбивства Катерини Гандзюк. За словами генпрокурора України, українське правосуддя обмежене недосконалим законодавством.

«Якщо я буду діяти незаконно, то ми не тільки програємо майбутні суди, а й дозволимо стати героями тим, хто заслуговує в'язницю. Правоохоронний шлях довший, ніж журналістський і політичний, але це єдиний законний шлях, який може дати законний вирок», - розповів Генпрокурор.

Що стосується вбитої активістки Катерини Гандзюк, генпрокурор зазначив, що підозрюваних у вбивстві можни лише запросити до суду.

«Вдумайтеся! Ми не маємо права негайно вилучити на експертизу кислоту, щоб врятувати тоді ще живу Катю, тому що треба, виявляється, за новою поправкою парламенту, ще сходити в суд, вистояти чергу іноді в 40 днів, якщо це столичний суд», - заявив Луценко.

Коментуючи запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, Луценко заявив, що «відбулось безумство».

«Мангер обґрунтовано підозрюється в замовленні на вбивство Гандзюк, на нього дають свідчення його подільники - і його суд відпускає під заставу в 4 мільйони гривень! Хоча закон говорить - безальтернативний арешт», - підкреслив він.

Нагадаємо, активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. В результаті отриманих опіків вона померла 4 листопада.