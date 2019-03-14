ЗМІ показали молоду подругу Девіда Гетта

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Відомий французький діджей Девід Гетта був помічений у Майямі разом з молодшою від себе на 14 років актрисою. Пара добре проводила час разом.
Новину передає «Преса України».
51-річного діджея Девіда Гетта помітили на відпочинку з молодою жінкою. Мова йде про актрису Джессіку Ледон, яка на 14 років молодша від знаменитості. Так, їй 27 років.
Пару помітили у Майамі. Як відомо, зірковий діджей тут і проживає. За даними ЗМІ, Ледон та Гетта відпочивали біля 5-зіркового готелю The Setai Miami Beach. Папараці зафіксували, як пара цілується та в цілому добре проводить час разом.
«На Ледон був мініатюрний барвистий купальник. Нічого дивного. Вона має дивовижну фігуру. До слова, разом з Девідом також був його французький бульдог», - відзначають ЗМІ.
Нагадаємо, французький діджей зустрічається з Джессікою Ледон з середини 2015 року. Він вступив у стосунки з нею після розлучення з дружиною Кеті Гетта, з якою перебував у шлюбі з 1992 до 2014 року.
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