У Пенсійному фонді нагадали, хто з українців не заслуговує на пенсію

Аня Мартинюк 14 березня 2019, 13:27

У Пенсійному фонді України заявили, що у 2019 році не всім 63-річним українцям варто розраховувати на те, що вони вийдуть на пенсію. Представники фонду розповіли, які нові перешкоди чекають на людей старшого віку.

Новину передає «Преса України».

У Пенсійному фонді України нагадали, що у 2019 році багато українців, які планували вийти на пенсію, не зможуть цього зробити. Як зазначили у прес-службі фонду, в Україні збільшили мінімальний трудовий стаж. Так, для того, щоб вийти на пенсію у 63 роки необхідно пропрацювати від 16 до 26 років.

Ті українці, які платять єдиний соціальний внесок впродовж 15 років, можуть стати пенсіонерами у 65 років. Категорія громадян України, які не мають п’ятнадцятирічний стаж, можуть отримати виключно урядову соцдопомогу.

У Пенсійному фонді України додали, що законом передбачено напрацювання стажу. Для цього є чотири способи: пільговий, страховий, спеціальний та загальний. До загального можуть вдатися всього 9% українців. Його рахують за допомогою трудової книжки. Крім того, в нього можуть входити й інші типи трудового стажу.

Як повідомлялось раніше, заступник директора «Центру економічної стратегії» Дмитро Яблоновський попередив, що у 2019 році відбудеться чергове підвищення пенсійного віку. А саме у жовтні. За його словами, дефіцит Пенсійного фонду України є досить високим. Тому виконати обіцянку, підвищити пенсії, народні обранці зможуть лише шляхом підняття пенсійного віку.