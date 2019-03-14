У Пенсійному фонді нагадали, хто з українців не заслуговує на пенсію

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У Пенсійному фонді України заявили, що у 2019 році не всім 63-річним українцям варто розраховувати на те, що вони вийдуть на пенсію. Представники фонду розповіли, які нові перешкоди чекають на людей старшого віку.
Новину передає «Преса України».
У Пенсійному фонді України нагадали, що у 2019 році багато українців, які планували вийти на пенсію, не зможуть цього зробити. Як зазначили у прес-службі фонду, в Україні збільшили мінімальний трудовий стаж. Так, для того, щоб вийти на пенсію у 63 роки необхідно пропрацювати від 16 до 26 років.
Ті українці, які платять єдиний соціальний внесок впродовж 15 років, можуть стати пенсіонерами у 65 років. Категорія громадян України, які не мають п’ятнадцятирічний стаж, можуть отримати виключно урядову соцдопомогу.
У Пенсійному фонді України додали, що законом передбачено напрацювання стажу. Для цього є чотири способи: пільговий, страховий, спеціальний та загальний. До загального можуть вдатися всього 9% українців. Його рахують за допомогою трудової книжки. Крім того, в нього можуть входити й інші типи трудового стажу.
Як повідомлялось раніше, заступник директора «Центру економічної стратегії» Дмитро Яблоновський попередив, що у 2019 році відбудеться чергове підвищення пенсійного віку. А саме у жовтні. За його словами, дефіцит Пенсійного фонду України є досить високим. Тому виконати обіцянку, підвищити пенсії, народні обранці зможуть лише шляхом підняття пенсійного віку.
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