Десятирічна зірка Instagram стане наймолодшою учасницею Олімпійських ігор в Токіо

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Британсько-японська зірка Instagram Скай Браун збирається стати наймолодшою учасницею Олімпійських ігор 2020. Стало відомо, під яким прапопром та у якому виді спорту планує виступати наймолодша спортсменка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 березня, ряд іноземних ЗМІ повідомили, що 10-річна зірка Instagram Скай Браун планує взяти участь в Олімпійських іграх, які наступного року пройдуть у Токіо. Скетбордистка представлятиме Велику Британію. Так, коли в Японії почнуться змагання зі скейтбордингу Браун виповниться 12 років та 15 днів.
Якщо вона братиме участь у змаганнях, то поб’є рекорд плавця Марджері Хінтон, який взяв участь в Олімпіаді 1928 року у віці 13 років і 14 днів.
Скейтбордистка заявила, що вона хотіла представляти на іграх Японію, однак передумала і вирішила виступати під британським прапором. Як відомо, її батько англієць, а мати – японка.
До слова, дівчина попри свій вік встигла стати професійним серфером і дебютувати на подіумі в Парижі в минулому році. Браун має 300 тисяч підписників у соцмережі Instagram, а її відео, на яких вона демонструє трюки на сноуборді, переглядають понад 50 мільйонів разів на YouTube.
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