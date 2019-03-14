Соціологічні контори поширюють фейкові рейтинги – Ляшко (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 березня 2019, 12:30

Олег Ляшко звинуватив соціологів в оприлюдненні брехливих результатів напередодні виборів. За його словами, він має чітку програму відновлення економіки і боротиметься за головне крісло в країні.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Радикальна партія» Олег Ляшко заявив, що соціологи навмисне випускають результати так званих опитувань, в яких радикал представлений в не найкращому світлі. Про це він заявив у кулуарах ВРУ.

«У травні 2014 року «поважні» соціологи давали мені не більше, ніж восьме місце і 3% рейтингу. Через тиждень я зайняв третє місце! Сьогодні ці соціологічні контори знову поширюють фейкові рейтинги на замовлення штабів конкурентів, щоб люди зневірились і не пішли на вибори», - заявив депутат ВРУ.

Так, потенційний президент звернувся до українців та закликав їх не слухати брехливу соціологію.

«Я йду в Президенти, щоб перемогти і не дати грабувати і обманювати людей, відновити економіку, дати людям роботу і достойні зарплати і пенсії, а Україні - повернути силу!» - наголосив Ляшко.

За його словами, він єдиний кандидат у президенти, який пропонує чітку програму відновлення економіки. Народний обранець також наголосив, що хоче повернути українських заробітчан додому. Нагадаємо, вибори президента України пройдуть 31 березня.