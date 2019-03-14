Тимошенко немає домовленостей з Коломойським та Аваковим – політолог

Аня Мартинюк 14 березня 2019, 11:57

Олександр Кочетков запевнив, що лідер «Батьківщини» не домовлялась ні про що з олігархом Коломойським та міністром Аваковим. За його словами, Юлія Тимошенко давно в політиці і знає, що цього робити не треба.

Новину передає «Преса України».

Український політолог Олександр Кочетков заявив, що кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко немає домовленостей ніз олігархом Ігором Коломойським, ні з міністром МВС Арсеном Аваковим. Про це експерт написав у соцмережі.

«Вношу ясність з елементами інсайда: домовленостей немає. Що не заважає взаємодіяти для досягнення загальних локальних цілей», - заявив він.

Кочетков пояснив, що лідер «Батьківщини» давно в політиці і розуміє, що сенс домовлятися немає, а є сенс приймати взаємні зобов’язання.

«Ігор Коломойський ніколи не пробачить Петру Порошенко те, як грубо той його кинув щодо розподілу активів Ріната Ахметова, який так і не виступив на захист України. Коломойський вважав, що активи треба розділити між тими, хто захищав Україну, а Порошенко персонально увійшов в бізнес Ахметова, чим, за фактом, забезпечив йому індульгенцію. А вже після того, як Порошенко відібрав у Коломойського улюблене дітище (нехай Коломойський і встиг вивести з банку неабияку частину активів), він став для Коломойського кровним ворогом», - заявив Кочетков.

За його словами, Ігор Коломойський підтримуватиме усіх супротивників Порошенка. Що стосується Авакова, то він, за словами поілтолога, зрозумів, що в одній країні з Порошенком не уживеться.

«Якщо ПАП (Петро Порошенко – ред.) переобереться, він не просто звільнить Авакова. Він посадить його за держзраду, відбере все майно, дістане всіх родичів. Тому Аваков заради особистого виживання зобов'язаний забезпечити Україні «нового президента», про що він пообіцяв в ефірі «1 + 1». Тому він буде перешкоджати фальсифікаціям з боку ПАПа, гаситиме його вуличну активність за рахунок своєї, буде допомагати Тимошенко, Зеленському, Гриценко - так кому завгодно! - перемогти Порошенко», - зазначив експерт.

Підсумовуючи Кочетков зазначив, що для домовленостей ще час не настав, оскільки ситуація в країні невизначена.