Вчені спрогнозували спекотні зими в Австралії

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Дослідники встановили, що через декілька десятків років Австралія стане дуже спекотною країною. Так, у зимовий період тут очікують +40 градусів за Цельсієм.
Новину передає «Преса України».
За словами вчених, Австралія стане теплою країною. Співробітники Австралійського національного університету заявили, що до 2050 року зима в країні проходитиме виключно з плюсовими температурами. Дослідник Джефф Хінчліфф зауважив, що стовпчики термометрів показуватимуть взимку +40 градусів за Цельсієм.
«Така погода зазвичай характерна для весни та осені континенту. Влітку ще спекотніше», - нагадав він.
До слова, через спеку в Австралії скаржаться на нашестя змій. У січні цього року, коли температура повітря досягла рекордних для цього регіону +36 градусів за Цельсієм, плазунів знаходили у найнеочікуваніш місцях будинків. За словами експертів, змії важко переживають спеку, тому часто шукають воду та просто прохолодні місця у ванних кімнатах. Такий «сезон змій» в Австралії спостерігається з вересня до лютого.
Як повідомлялось раніше, в Австралії випав град розміром з тенісний м’яч. Він завдав збитків країні на суму в 170 мільйонів доларів.
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