На Донбасі зафіксовано космічні втрати серед військових – нардеп

Аня Мартинюк 14 березня 2019, 08:36

Андрій Білецький нагадав, що українська влада не змогла врегулювати конфлікт на Донбасі. Він також зазначив, що з часів «мінських домовленностей» українська сторона втратила чимало захисників.

Новину передає «Преса України».

Депутат Верховної ради України Андрій Білецький нагадав, що в на сході країни йде війна. За його словами, за останні роки, уже після укладення мінських домовленностей, який російські найманців не дотримуються, Україна втратила більше тисячі військових. При цьому нардеп наголосив, що варто згадати ще й загиблих в результаті поранень, інсультів та самогубств.

«Наші втрати - це космічні цифри для сучасних війн», - підкреслив Білецький.

При цьому народний обранець зазначив, що Київ так і не зміг просунутись у питанні врегулювання конфлікту.

«Владі незручно про них (питаннях Криму і Донбасу – ред.) згадувати, тому що у неї немає ніяких успіхів в цьому напрямку», - зазначив депутат.

Як повідомлялось раніше, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляв, що в середньому в тиждень фіксується від 2 до 3 випадків самогубств серед військових. За його словами, 80% учасників бойових дій у всьому світі маютьознаки посттравматичного синдрому.