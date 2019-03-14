Ніколи не вважала себе українською співачкою - Віра Брежнєва

Аня Мартинюк 14 березня 2019, 08:02

У новому інтерв’ю Віра Брежнєва зізналась, що українською співачкою себе ніколи не вважала і ніколи не мала у репертуарі українські пісні. Тим не менше, погано вона себе від цього не почуває.

Новину передає «Преса України».

Співачка Віра Брежнєва, більш відома як дружина композитора Костянтина Меладзе, заявила, що ніколи не відчувала себе українською співачкою. Про це вона розповіла під час останнього інтерв’ю блогеру В'ячеславу Манучарову. Останній представив інтерв’ю на своїй сторінці у YouTube 12 березня.

Так, за словами Брежнєвої, яка народилась в місті Кам'янське, на її батьківщині її навіть не сприймали як українську співачку. Виконавиця пояснила, чому в її рідній країні до неї так ставляться. На її думку, причина в тому, що вона співає виключно російською мовою.

Крім того, зірка сцени ніколи не виступала на «Пісні року», а її перший концерт пройшов у Санкт-Петербурзі. Брежнєва також наголосила, що вона не проти того, аби її називали «співачкою родом з України». Як повідомлялось раніше, українська співачка Maruv, яка мала представляти батьківщину на пісенному конкурсі «Євробачення», заявила, що вболіватиме за російського виконавця Сергія Лазарєва. Навіть більше, вона продовжить гастролювати у Росії.