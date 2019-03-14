В Україні подорожчали всі види хліба

Аня Мартинюк 14 березня 2019, 07:29

За даними експерта Олексія Дорошенка, у лютому українці спостерігали за значним підняттям ціни на хліб. Так, він розповів, який хліб додав у ціні найбільше.

Новину передає «Преса України».

Директор Асоціації торгових мереж України Олексій Дорошенко повідомив, що у лютому в Україні подорожчали всі види хлібу. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку коштував 22,5 грн за кілограм. Підняття ціни відбулось на 1,4%.

На 1,1% зросла ціна на хліб пшеничний із борошна першого ґатунку. Так, він коштував 18 грн за кілограм, а житній хліб - 18,8 грн за кілограм. За словами експерта, батон здорожчав на 0,8% до 12,9 грн за 500 грамів.

«Інфляція за даними Держстату в лютому 2019 року становила 0,5%. За власними даними Асоціації постачальників торговельних мереж зростання вартості продуктів за минулий місяць відбулось лише на 0,1%», - підсумував він.

Як повідомлялось раніше, Олексій Дорошенко заявляв, що на Одещині найдешевший хлібний кошик. У січні 2019 року він коштував всього 63 гривні, в той час як найдорожчий, 95 гривень, був зафіксований у Києві.