У мільйонів людей у всьому світі «зліг» Facebook

Аня Мартинюк 14 березня 2019, 07:00

Facebook та ряд інших великих соцмереж пережили великий збій. Представники Facebook запевнили, що він не пов'язаний з хакерською атакою.

Новину передає «Преса України».

Користувачі найбільшої соцмережі у світі Facebook, а також популярного фотоблогу Instagram поскаржились на збій в їх роботі. Так, він стався вчора ввечері, 13 березня. Крім того, проблеми виникли й в Twitter, Tinder та WhatsApp. Наразі відомо, що найбільше повідомлень про проблеми надходило від користувачів США, Італії, Польщі та Великої Британії. Зокрема, тут найбільше скаржились на роботу Facebook.

Представники Facebook заявили, що знають про проблему і запевнили, що це не «DDoS-атака». Однак причину збою так і не назвали.

«Ми знаємо, що багато людей мають проблеми з доступом до додатків Facebook. Працюємо над їх вирішенням», - йдеться у повідомленні.

Тим часом проблеми у соцмережі Instagram найбільше завдали незручностей користувачам США, Бразилії, Туреччини, Росії, Данії, Іспанії, Італії та Франції. На погану роботу Twitter скаржились в основному користувачі Нідерландів і Великої Британії, Японії та США.

Крім того, про те, що Tinder погано працює заявили у Франції, Великій Британії та Німеччини. Незадоволених користувачів нарахували 31. У Бразилії, Мексиці, Італії, Німеччині, Великій Британії та Австрії повідомили про збої у роботі обмінника повідомленнями та файлами WhatsApp.