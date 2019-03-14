В Україні нові громадські будівлі матимуть металодетектори

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Лев Парцхаладзе заявив, що життя українців в пріорітеті. Саме тому цього літа всі нові будівлі облаштовуватимуть рамковими пристроями та іншими системами захисту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 березня, стало відомо, що в Україні зміняться державні будівельні норми. За словами заступника міністра регіонального розвитку Лева Парцхаладзе, всі нові громадські будівлі в країні матимуть сучасні системи охоронної сигналізації. А саме рамкові пристрої та системи відеоспостереження.
За його словами, причина нововведення – забезпечити безпеку людей у громадських місцях. Парцхаладзе розповів, що у нових нормах також посиляться вимоги щодо облаштування систем пожежної безпеки, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
«Вводяться і сучасні, більш надійні і чутливі системи пожежної сигналізації, які швидше визначають момент виникнення пожежі та реагують на надзвичайні ситуації», - розповів він.
За попередніми даними, нові ДБН вступлять в дію з 1 червня поточного року. Варто зазначити, що іонізуюче випромінювання негативно впливає на людей. За словами експертів, випромінювання рамкових пристроїв, якими обладнані аеропорти та держзаклади, мають найбільший вплив на людський організм.
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