Росія скандуватиме про нелегітимність виборів в Україні – Тимчук

Аня Мартинюк 13 березня 2019, 14:03

Дмитро Тымчук попередив, що Росія готує хакерські атаки на тлі президентських виборів в Україні. Координатор «ІС» зауважив, що російська сторона заявить про фальсифікацію виборів в Україні та їх нелегітимність.

Новину предає «Преса України».

Координатор «Інформаційного спротиву» та народний депутат України Дмитро Тимчук повідомив, що Росія активно готується до президентських виборів в Україні, які заплановані на 31 березня. За його словами, спецслужби Кремля готують серію кібератак. Їх мета - дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Україні. А саме під час президентської кампанії і в поствиборчий період.

«Зокрема, за нашими даними, для реалізації зазначених планів під загальним керівництвом Генерального штабу ЗС РФ, департаментом кіберзахисту ВС РФ (дислокується в Москві, Комсомольський проспект, будинок 20), спільно з провідними науковими установами Росії розроблено спеціальне програмне забезпечення (віруси нейтралізації і проникнення, зміни формату і т.п.), яке планується використовувати в кіберпросторі України», - розповів нардеп.

Тимчук пояснив, що російська сторона використає хакерські атаки для «коригування» підсумків президентської кампанії і в результаті оголошення про «фальсифікації результатів» і «нелегітимність» проведених виборів.

«На думку російської сторони, дані заходи разом з іншими елементами стратегії (інформаційними та силовими) дозволять забезпечити масштабну дестабілізацію внутрішньополітичної обстановки в Україні на тривалий період», - підсумував Тимчук.