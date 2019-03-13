Відомий шоумен розіграв Девіда Бекхема (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 13 березня 2019, 13:29

Зірка футболу Девід Бекхем став жертвою пранку. Знаменитість запевнили, що у Лос-Анджелесі з’явиться його бридка статуя.

Новину передає «Преса України».

Англійський актор та телеведучий Джеймс Корден придумав, як розіграти знаменитоо футболіста Девіда Бекхема. Так, напередодні офіційного відкриття статуї у Лос-Анджелесі, присвяченої 43-річному футболісту, шоумен вирішив показати її Бекхему. Однак замість справжньої була зроблена скульптура, яка на Бекхема зовсім не схожа.

Мова йде про велетенську статую з довгими руками та незрозумілим виразом обличчя. Коли Девід Бекхем побачив її – щиро здивувався та дійсно повірив, що її встановлять у Лос-Анджелесі. Крім того, перед презентацією Девіда Бекхема навмисно називали Дейвом Бекхемом, що йому теж не дуже сподобалось.

«Мені здається, на ескізах було дещо інакше», - встиг промовити він.

Бекхем також заявив, що статує дещо «незручна» й він попросив камераменів не знімати дійство. Після цього до Девіда вийшов Джеймс й він зрозумів, що відбувається.

«Це особливий момент, я буду розповідати про це друзям та родині», - заявив в результаті екс-зірка Реал Мадрид.



