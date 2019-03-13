Відомий шоумен розіграв Девіда Бекхема (ВІДЕО)

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Зірка футболу Девід Бекхем став жертвою пранку. Знаменитість запевнили, що у Лос-Анджелесі з’явиться його бридка статуя.
Новину передає «Преса України».
Англійський актор та телеведучий Джеймс Корден придумав, як розіграти знаменитоо футболіста Девіда Бекхема. Так, напередодні офіційного відкриття статуї у Лос-Анджелесі, присвяченої 43-річному футболісту, шоумен вирішив показати її Бекхему. Однак замість справжньої була зроблена скульптура, яка на Бекхема зовсім не схожа.
Мова йде про велетенську статую з довгими руками та незрозумілим виразом обличчя. Коли Девід Бекхем побачив її – щиро здивувався та дійсно повірив, що її встановлять у Лос-Анджелесі. Крім того, перед презентацією Девіда Бекхема навмисно називали Дейвом Бекхемом, що йому теж не дуже сподобалось.
«Мені здається, на ескізах було дещо інакше», - встиг промовити він.
Бекхем також заявив, що статує дещо «незручна» й він попросив камераменів не знімати дійство. Після цього до Девіда вийшов Джеймс й він зрозумів, що відбувається.
«Це особливий момент, я буду розповідати про це друзям та родині», - заявив в результаті екс-зірка Реал Мадрид.
12:56: 21-річна словенка відрізала собі руку заради страховки
12:25: Гордість України Світоліна вперше пройшла до чвертьфіналу турніру WTA в Індіан-Уеллсі
11:32: Монетизація субсидій: Українцям виплатили понад 350 млн грн
10:30: Учасники автопробігу «Крим наш» відвідали окупований Луганськ (ВІДЕО)
09:54: Українські захисники ліквідували на Донбасі двох бойовиків
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