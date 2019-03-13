21-річна словенка відрізала собі руку заради страховки

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У Любляні місцева жителька вирішила отримати інвалідність та страховку. Для цього було придумано план, який передбачав навмисну ампутацію її руки. Тим не менше поліція вчасно викрила зловмисницю.
Новину предає «Преса України».
За даними іноземних ЗМІ, поліція Словенії викрила 21-річну жительку країни у шахрайстві. Відомо, що жінка разом з родичем вирішили отримати страховку. Для цього жінці навмисне відрізали руку циркулярною пилою.
В результаті родичі повезли потерпілу у лікарню, де заявили, що вона травмувалася, коли розпилювали гілки у Любляні. Однак відрізану руку жінки вони з собою не взяли. Теж спеціально. Щоб отримати постійну інвалідність. Тим не менше медики змогли вчасно привезти ампутовану руку та пришити її назад.
Як відомо, жінка сподівалась отримати 400 тисяч євро компенсації. Тепер же їй та її родичу загрожує в’язниця. За такі дії вони можуть бути позбавлені волі на термін до 8 років.
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