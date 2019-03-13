Гордість України Світоліна вперше пройшла до чвертьфіналу турніру WTA в Індіан-Уеллсі

Аня Мартинюк 13 березня 2019, 12:25

Еліна Світоліна провела понад три години на корті під час поєдинку з Ешлі Барті. Тенісистки зійшлись на турнірі в Індіан-Уеллсі. В результаті українка здобула перемогу та пройшла до чвертьфіналу турніру.

Новину предає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що перша ракетка України Еліна Світоліна досягла нових результатів у своїй кар’єрів. Знаменита спортсменка вперше пройшла до чвертьфіналу турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллс, США.

Відповідну інформацію надали у прес-службі Жіночої тенісної асоціації (WTA). Так, тенісистка перемогла австралійку Ешлі Барті з рахунками 7:6 (8), 5:7, 6:4. На корті вони пробули 3 години та 12 хвилин. Це був найдовший матч сезону.

«Для тенісисток це був п'ятий очний поєдинок. У всіх попередніх матчах перемогу святкувала Світоліна», - йдеться у повідомленні.

До слова, Світоліна має зустрітись на корті з 61-ю ракеткою світу Маркетою Вондроушов з Чехії. Як повідомлялось раніше, Еліна Світоліна живе в Англії. Тим не менше вона не забуває про свою батьківщину. На своїй сторінці у соцмережі знаменитість часто присвячує Україні пости.