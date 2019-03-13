У 2018 році українці відкрили 63 мільйони е-гаманців

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За даними НБУ, у минулому році українці відкрили на 19% елетронних гаманців більше, порівняно з 2017 роком. Також стало відомо, на скільки збільшились обсяги операцій з е-грошима.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Національного банку України повідомили, що минулий рік показав динамічний розвиток електронних грошей. Як зазначається, за рік відбулось значне зростання обсягів випущених е-грошей. А саме на 40% до 83,2 млн грн. Крім того, майже в два з половиною рази відбулось зростання обсягів операцій з електронними грошима , а саме до 7 225 млн грн.
У НБУ наголосили, що кількості відкритих електронних гаманців у 2018 році збільшилась на цілих 19% до 62,7 млн шт.
«Максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що є в розпорядженні користувача, становить: 4000 грн для непоповнювані електронного пристрою, 14 000 грн для поповнюваного електронного пристрою», - нагадали в НБУ.
Як повідомлялось раніше, у минулому році НБУ скасував реєстрацію пополярної платіжної системи «WebMoney.UA». В результаті рахунки 4 мільйонів українців виявились заблокованими. Таким чином НБУ покарав «WebMoney.UA», посилаючись на санкції РНБО. Нагадаємо, внутрішньодержавна система розрахунків є «дочкою» підприємства «Фінансова компанія «ЕлМІ».
11:32: Монетизація субсидій: Українцям виплатили понад 350 млн грн
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