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У перший день кампанії з монетизації субсидій українські споживачі житлово-комунальних послуг отримали понад 350 млн грн. Гроші субсидіантам видавав «Ощадбанк».
Новину передає «Преса України».
Вчора, 12 березня, українці, які зекономили на субсидії, почали отримувати знижку від держави у вигляді готівки. Так, в Україні стартувала монетизація субсидій. У перший же день субсидіантам було виплачено понад 350 млн грн.
Як відомо, отримати зекономлені кошти українці можуть у відділеннях «Ощадбанку». У прес-служба Кабінету міністрів України запевнили, що кампанія з монетизації субсидій стартувала добре.
«В перший день виплат через систему платежів Швидка копійка виплачено субсидій на суму 19,4 млн грн, які були оформлені 11 172 переказами. На карти зараховані 204 224 перекази на суму 333,4 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, український поштовий оператор «Укрпошта» погодився доставляти монетизовані субсидії додому. Так, пенсіонери їх отримуватимуть разом з пенсіями. Таких нараховано 1,1 млн одержувачів.
11:32: Монетизація субсидій: Українцям виплатили понад 350 млн грн
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