ЄС назвав нових 10 країн з чорного офшорного списку

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Міністри фінансів ЄС внесли до чорного списку офшорів ще 10 країн. Як зазначається, вони не виконали зобов'язань, які були взяті перед союзом.
Новину предає «Преса України».
Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що Європейський Союз вніс десять країн до чорного списку офшорів. Мова йде про країни, які не співпрацюють з союзом у податковій сфері. Так, у прес-службі Ради ЄС зазначено, що міністри фінансів союзу додали до списку:
острів Аруба,
Барбадос,
Беліз,
Бермудські острови,
Вануату,
Домініку,
Об'єднані Арабські Емірати,
Оман,
Маршаллові острови,
Республіку Фіджі.
«Ці юрисдикції не виконали зобов'язань, які вони взяли на себе перед Євросоюзом», - також наголошується у прес-службі.
Нагадаємо, так званий чорний список ЄС з'явився у 2016 році, коли спалахнув офшорний скандал. Тоді було виявлено, що відомі корпорації та світові багатії користуються офшорами раради збереження та примноження своїх коштів шляхом ухилення сплати податків.
Ще у грудні 2017 року до чорного списку входило 17 країн.
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